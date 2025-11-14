Podcast Pizzi: "Vedo il Napoli in difficoltà, visto il calendario dopo la sosta?"

L'ex calciatore Fausto Pizzi ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Roma e Inter, dopo la pausa da chi si aspetta l'accelerata?

"Vedo un campionato molto equilibrato, nessuna delle due credo possa prendere il largo, anche rispetto alle altre. Vedo il Napoli un po' in difficoltà, perché avrà Atalanta, Roma, scontri diretti messi insieme alla Champions. L'Inter in campionato, dopo il derby, non avrà avversari cosi difficili, ma la Champions può toglierti energie. La Roma la vedo forte in difesa, ma anche mentalmente. Ma deve trovare i gol delle punte".

La Juve sente molto l'assenza di Marotta?

"Che voglia un giorno entrare nei vertici federali credo sia vero. Potrebbe ristrutturare tutto e riportare il calcio italiano dove è sempre stato. Gettare le basi per ritrovare talenti che non abbiamo da anni".