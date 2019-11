Pizzul: "Sorprendente quanto successo al Napoli, anche per la presenza di Ancelotti"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e radiocronista Bruno Pizzul, che ha manifestato una certa meraviglia per quanto accaduto a Napoli dopo la gara col Salisburgo: "Ci sono sempre stati momenti di fibrillazione in alcuni club tra società e squadra, ma come a Napoli direi di no. E' sorprendente ed è finito in questa storia Ancelotti che è uno che non ha mai alimentato certe situazioni e per questo sorprende ancora di più".