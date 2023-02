Plastino: "ADL ha confermato di essere geniale nella comunicazione"

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte: “La telefonata del tifoso a De Laurentiis? Al di là di tutto quello che ha detto, De Laurentiis ha confermato di essere geniale nella comunicazione, perché in qualche modo ne stiamo parlando anche noi è geniale nella comunicazione, sommando tutto quello che è emerso dalla telefonata. Il presidente lo sa fare, è chiaro che poteva fare a meno di dire delle cose su Napoli e sui tifosi, ma non è detto che un dirigente debba fare il ruffiano. Un personaggio pubblico come De Laurentiis poteva però immaginare che lo avrebbero registrato, comunque sia avrà scherzato perché pensava di parlare solo con quel tifoso.

Lo salvo per eccesso di ingenuità, strano per un grande imprenditore come lui, anche se è ovvio che stesse scherzando. Il +13 penso che valga il timbro sul tricolore, sperando che sia una scrittura indelebile. Non bisogna nascondersi dietro la scaramanzia ed anzi sono fiducioso anche sul cammino che il Napoli può fare in Champions”.