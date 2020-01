Plastino: "L'arbitro ha danneggiato sia il Napoli che la Lazio"

Il giornalista Michele Plastino ha detto la sua sulla gara di Coppa Italia tra Napoli e Lazio: "Nel primo tempo è successo di tutto. Sottolineo la scarsa forma dell'arbitro, non mi è sembrato all'altezza del suo compito e della sua fama.



ESPULSIONE HYSAJ - "Il suo fallo su Immobile era da giallo, ma prima ci sono stati altri episodi che hanno contribuito a rendere molto tesa la partita. Il rosso a Leiva è un danno nei confronti della Lazio, però anche il Napoli è stato danneggiato dall'arbitraggio".

SECONDA FRAZIONE - "La Lazio è andata in forcing, mentre il Napoli è stato quasi obbligato ad avere il braccino corto. Nonostante il rigore sbagliato, per volontà, impegno e presenza in ogni azione d'attacco, sottolineo la prova di Immobile"