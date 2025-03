Plastino: "Non ci sono statistiche che tengano, ma il Napoli può tornare a vincere domenica"

vedi letture

"Ho vissuto Bruno Pizzul intensamente, lo ascoltavo - ha detto il giornalista Michele Plastino a Radio Marte nel corso d 'Forza Napoli Sempre' - nella partita dell'Heysel e mi chiedevo come avrebbe potuto affrontare la situazione e fu un grandissimo come sempre. Ho avuto la fortuna di incontrarlo ed ho un ricordo molto emozionante di lui. Pizzul faceva di competenza, sobrietà ed eleganza il suo codice".

"L'entusiasmo che avvolge il Napoli dopo la prestazione con l'Inter seppur al termine di cinque partite non vinte è comprensibile: ogni partita fa storia a sè, ma è innegabile che qualche problema c'è. lo non credo alla legge dei grandi numeri, non ci sono statistiche che tengano, ma gli azzurri possono tornare alla vittoria domenica contro la Fiorentina al di là delle cifre".