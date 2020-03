Plastino: "Rinvio campionato soluzione logica. Bisogna far slittare EURO2020"

Il direttore di Radio Sportiva Michele Plastino ha risposto alle domande degli ascoltatori durante il "Microfono Aperto" in merito al delicato momento che sta vivendo il calcio italiano per via dell'emergenza Coronavirus: "La nostra minima funzione in questo momento è di ricordare i giusti comportamenti e, soprattutto, provare ad alleggerire, alleviare una situazione pesante".

CAMPIONATO - "La soluzione più logica in questo momento è un rinvio del campionato, lo stand-by, perché gli interessi cozzano".

EUROPEI - "La soluzione più logico è il rinvio anche di questa competizione facendoli slittare più avanti in estate, ma dipende tutto da quanto andrà avanti questa situazione di emergenza".