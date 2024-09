Plastino sicuro: "Conte non farà mai il 4-3-3, non rinuncerà alla difesa a tre"

"È una squadra che può ambire a tutto, è tra quelle che possono arrivare fino in fondo".

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte: “Il 4-3-3? Conte non lo farà mai. McTominay? Di Conte bisogna prendere la forza di creare gruppo, l’aggressività atletica, ma non ci si può aspettare una divagazione tattica: proseguirà nella sua idea di gioco che prevede la linea a 3 dietro che gli dà più garanzie in termini di aggressività.

Il 3-5-2 punitivo dei tanti esterni d’attacco presenti in rosa? Senza dubbio, ma ad esempio il 3-4-3 rivoluzionerebbe il centrocampo, Lobotka è un ottimo centrale e non puoi perderlo.

I 150 mln per Buongiorno, Spinazzola, Marin, Neres, Lukaku, McTominay e Gilmour: creata squadra top? È una squadra che può ambire a tutto, è tra quelle che possono arrivare fino in fondo. L’Inter è la più collaudata, il Milan è attraversato da mille polemiche. Il Napoli è ben strutturato, per me avrà ottimi livelli di competitività”.