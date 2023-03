Plastino sui biglietti alti di Champions: "Oggi tutto costa di più e nessuno vi obbliga ad andarci"

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto a Radio Marte: "Le partite di Champions sono diverse da quelle del campionato perché si esaurisce un percorso in due partite. Però poi io penso che ogni partita fa storia a sé, ogni partita è diversa e ha il valore di quel preciso istante. Affronti il Milan e lo fai con la giusta determinazione o lo fai in coppa o in campionato è la stessa cosa. Poi il risultato condizionerà determinate cose, soprattutto in Champions. Condivido abbastanza quello che ha detto l'ascoltatore sul fatto che i prezzi dei biglietti devono essere cari per mantenere fuoriclasse del calibro di Osimhen o Kvaratskhelia che in qualche modo devono essere pagati.