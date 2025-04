Pochesci: “Basta Neres e Politano bassi, perdono lucidità”, Bagni aggiunge: “Neres punta per uscire!”

Il tecnico Sandro Pochesci ha analizzato il momento del Napoli ai microfoni di Tele A: “Basta Neres e Politano bassi, perdono lucidità”, Bagni aggiunge: “Neres punta per uscire!” Pochesci: “Un giocatore come Neres non bisogna farlo rientrare troppo, non bisogna fargli perdere lucidità. E’ meglio fargli fare un attacco preventivo alto per rubare palla o per appoggiarmi in velocità su di lui.

Se lui si abbassa, aiuta, ma la fase difensiva comunque non la sa fare bene. L’unica strada per il Napoli è avvicinare gli attaccanti esterni alla porta avversaria, non possono più fare i quinti, così ritrovi la strada del gol. Se non esci più dal basso sotto la pressione di Italiano, devi lanciare sempre la palla e fai fatica”, Bagni aggiunge: “Ma mettilo pure prima punta per sfruttare la velocità per uscire, almeno abbassi i due centrali e fai qualcosa di diverso”.