Poggi: "Se l'Inter non fa come il Napoli ora è difficilmente raggiungibile"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Paolo Poggi.

Come vede il cammino della Roma finora. Quarto posto possibile?

"La chiave di tutto sarà la sosta. Al rientro comincia un altro campionato, perché tutte le squadre ora devono accelerare, nessuno può risparmiarsi. La volata che ha tirato la Roma sarà importante per questo finale. Le squadre sotto sono pericolose ora perché dovranno marciare per salvarsi e le due mine vaganti saranno Roma e Milan. Il Milan perché è una squadra di matti, può vincere contro chiunque ma anche lasciare punti per strada".

Venezia che ha tolto punti alle big: può salvarsi?

"Non è impossibile se gli altri davanti non fanno punti. In un campionato normale il Venezia sarebbe clamorosamente dietro ora. Ma stanno facendo prestazioni sopra le righe, pareggiano con le big rischiando di vincere, ma non riescono a concretizzare quanto di bello fanno".

Fuori Dybala per almeno un mese: lo rinnoverebbe a queste condizioni?

"Credo che prima la Roma deve decidere cosa vuole fare del suo futuro. Prima deve scegliere il tecnico e capire se vorranno fare una sorta di programmazione. Successivamente potrà decidere se rinnovare con Dybala o meno".

Vittoria dell'Inter: è una spallata forte al campionato?

"E' una spallata significativa. Ha dato dimostrazione di essere la più forte e si è creata quel vantaggio per cui ora, se non sbaglia come ha fatto il Napoli, è difficilmente raggiungibile. Gli impegni in coppa però possono disturbare. Sta dimostrando però ancora una volta di essere la squadra più affamata".