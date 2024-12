Policano: “Olivera al posto di Buongiorno? No, preferisco Juan Jesus”

Roberto Policano è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

Roberto Policano è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Sinceramente non so come Conte sostituirà Buongiorno, solitamente rischia poco in quanto scelte e lui deciderà. Se dovesse dipendere da me sostituirei un mancino sempre con un altro mancino, quindi meglio Juan Jesus.

Olivera centrale? Credo che sia difficile come soluzione, perché schierarlo difensore centrale non credo che possa dare quelle garanzie che può dare Rafa Marin da centrale. Il Napoli è una squadra che ha dimostrato di saper reagire e di saper aspettare il momento giusto. Alla fine i valori sono usciti fuori, ha dimostrato di avere grande carattere e lotterà fino alla fine.

Biraghi al Napoli? Olivera credo che sia migliore di lui in quel ruolo, può essere un’alternativa e non un titolare”.