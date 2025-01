Politano alla Rai: "Kvara? Non lo so, parla poco italiano ed io poco inglese..."

L'attaccante del Napoli Matteo Politano ha parlato ai microfoni di 'Rai Sport' al termine della gara vinta 2-0 al Maradona contro l'Hellas Verona: "Stiamo lavorando bene, la strada è quella giusta. Per noi è importante non subire gol, siamo contenti di questa vittoria di oggi".

Sulle corsie laterali che Conte sta valorizzando nel corso di questo campionato, Politano la pensa così: "E' importante per noi il gioco sugli esterni, conosciamo il valore dei terzini. Cerchiamo di non dare punti di riferimento agli avversari per sfruttare i nostri punti di forza, i nostri schemi e le nostre combinazioni. Poi cerchiamo il più possibile Lukaku perché sappiamo che è un giocatore forte e in area può fare la differenza anche con le sue sponde come accaduto oggi con i due assist".

Inevitabile un passaggio sul caso Kvaratskhelia che ha chiesto la cessione in questa sessione perché voglioso di accasarsi al PSG: "Non ci abbiamo pensato troppo, eravamo concentrati sulla partita, il mister ci teneva. E' normale possa dispiacere perdere un giocatore del genere, ma la scelta è sua e della società e noi giocatori possiamo farci poco. Ci ha parlato? Non tanto. Lui parla poco italiano e io poco inglese. Abbiamo avuto poco dialogo".