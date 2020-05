Politano ammette: "Segno poco, posso migliorare in due aspetti"

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Un vantaggio giocare al Camp Nou a porte chiuse? Io ci ho giocato due anni di fila, quando lo stadio è pieno fa un certo effetto. Giocare a porte chiuse non è semplice, ci dovremo abituare anche a questo.

Primo gol col Barcellona? Speriamo prima (ride, ndr) dato che si giocherà ad agosto inoltrato. Nel caso, ovviamente, non sarà un gol banale ma ripeto, spero di sbloccarmi quanto prima.

Dove posso migliorare? Non segno tantissimo e dovrei farne molti di più di gol perché ho le qualità per farli. Devo essere più cattivo negli ultimi 20 metri e migliorare in fase difensiva".