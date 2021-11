Politano e il ruolo di Insigne: "Tutto lo spogliatoio lo rispetta! Quando c'è da arrabbiarsi lo fa"

Lorenzo Insigne è da anni ormai il capitano del Napoli. Come vive il suo ruolo? Lo spiega Matteo Politano, compagno di squadra, nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho un bellissimo rapporto con lui, stiamo spesso insieme. E' uno che scherza sempre, ma quando c'è da arrabbiarsi e farsi sentire lo fa. Nello spogliatoio è rispettato da tutti, lo vediamo come un punto di riferimento, così come pure Koulibaly".