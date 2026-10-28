Politano a Dazn: "Giocando qualche metro più avanti ho più spunto e uno contro uno"
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Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, dopo la vittoria ottenuta a Monza è intervenuto al microfono di DAZN: "Giocando qualche metro più avanti ho più spunto e più uno contro uno, di questo sono felice. Poi quando hai la nostra qualità là davanti diventa più facile. Oggi anche Di Lorenzo ha messo una grande palla per un bel +1 al fantacalcio".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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