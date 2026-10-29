Milinkovic-Savic a Dazn: "Non è facile stare fuori, ma le cose difficili sono altre"
Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, dopo la vittoria contro il Monza è intervenuto al microfono di DAZN: "Abbiamo gestito bene. Dispiace per il gol preso perché a volte non prendere gol dà fiducia a tutta la squadra, che difende tutti insieme. E' vero che abbiamo preso tanti gol, ma ci lavoreremo".
Quant'è difficile stare fuori e poi tornare a giocare? "Non è facile, però le cose difficili sono altre. Quando ti tocca giocare devi farti trovare pronto, è tutto là".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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