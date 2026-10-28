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Monza, tra poco Juric in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN

Monza, tra poco Juric in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TNTuttoNapoli.net
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Oggi alle 23:07Le Interviste
di Antonio Noto

Premi F5 per aggiornare la diretta testuale!

Al termine del match valevole per la nona giornata di Serie A persa contro il Napoli, il tecnico del Monza Ivan Juric interverrà nella sala conferenze dalla Stadio Brianteo per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.