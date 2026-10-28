Monza, Juric a Sky: "Primo tempo ottimo, sconfitta che fa male! Varela? Arriverà lontano”

Ivan Juric commenta la sconfitta del Monza contro il Napoli: il rammarico per gli errori e le parole su Varela.

Il Monza esce sconfitto per 4-1 contro il Napoli nella nona giornata di Serie A, ma Ivan Juric salva diversi aspetti della prestazione dei suoi giocatori. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita, il tecnico brianzolo ha espresso rammarico soprattutto per gli errori commessi nella ripresa, dopo una prima frazione giudicata molto positivamente. “Primo tempo ottimo, meritavamo forse qualcosa in più. Nel secondo tempo siamo partiti anche nel modo giusto, ma poi abbiamo regalato i gol. Ci dimentichiamo di fare cose pratiche, ma mi rimane un primo tempo ottimo. Una sconfitta che fa male, però ho visto anche tante cose su cui migliorare e lavorare”.

Che margini di miglioramento ha Varela?

"Giocatore bravo, a me piace che ha tanti margini di miglioramento e lui lavora giorno per giorno. Spero che continui così, che rimanga umile e arriverà sicuramente lontano".