Monza, Juric a Dazn: "Regalati due gol! Il secondo è clamoroso, ci manca senso del pericolo"

Ivan Juric dopo Monza-Napoli: gli errori decisivi, la crescita di Varela e i giudizi su Colombo e Ondoa.

Il Monza esce sconfitto per 4-1 contro il Napoli nella nona giornata di Serie A e Ivan Juric non nasconde il rammarico per gli errori commessi dai suoi giocatori. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico brianzolo ha elogiato la prestazione della squadra nella prima frazione, individuando nelle ingenuità difensive della ripresa gli episodi che hanno compromesso il risultato. “Primo tempo ottimo, partenza del secondo buona, sulla scia del primo, poi abbiamo regalato il secondo e il terzo gol. Il secondo è grave, clamoroso, ma anche sul terzo dovevamo gestire noi palla e non concedere il calcio d'angolo. Ci manca il senso di pericolo. Come dice il mio amico Milanetto, è questione di gioventù. Non diamo tanta importanza ai piccoli particolari e oggi contro una grande squadra l'abbiamo pagata cara”.

Oggi Varela ha fatto un altro passo avanti nella sua crescita?

“Cresce perché lavora, perché vede le cose che non fa bene e può migliorare. In settimana lavora come un matto e poi arriva la partita e io ritrovo le cose su cui lavoriamo in allenamento, come ad esempio il doppio passo e l'andare sul sinistro. Ha margini di miglioramento allucinanti. È un ragazzo a posto, umile, speriamo che continui così”.

Come ha visto Colombo e Ondoa in mezzo al campo?

“A Colombo devo fare i complimenti, mi è piaciuto molto. Ha avuto problemi di schiena, ora ha cominciato ad allenarsi bene, con regolarità, l'ho visto bene e l'ho buttato dentro. Ha fatto bene tutta la partita. Ondoa mi piace tanto perché lavora bene. A volte commette qualche ingenuità, ma io sono con lui e gli darò altre partite. Ci credo in questo ragazzo”.