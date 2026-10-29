Crisi Juve, Ferrara: "Giocatori smarriti, tutti devono assumersi le responsabilità”

Ciro Ferrara analizza la crisi della Juventus dopo il ko col Genoa: giocatori in difficoltà e responsabilità condivise.

La sconfitta per 2-0 della Juventus sul campo del Genoa alimenta le preoccupazioni per il momento attraversato dalla formazione bianconera. A commentare la prestazione della squadra di Luciano Spalletti è stato Ciro Ferrara, che ai microfoni di DAZN ha sottolineato come le responsabilità non possano essere attribuite a un singolo componente del club, ma debbano essere condivise tra allenatore, calciatori e dirigenza. “Quando capitano queste situazioni non possiamo pensare che ci sia uno più responsabile dell'altro. In questo momento sono coinvolti allenatore, giocatori e società alla stessa maniera. Ognuno deve sapersi assumere le proprie responsabilità”.

Ferrara: “Lo sguardo dei giocatori della Juventus sembra perso, il Genoa poteva andare oltre il 2-0”

L'ex difensore bianconero si è poi soffermato sull'atteggiamento dei calciatori juventini, evidenziando i segnali di difficoltà emersi anche al termine della partita, davanti ai propri sostenitori. Ferrara ha inoltre analizzato le fragilità mostrate dalla Juventus durante la gara, soprattutto nella gestione delle ripartenze avversarie. “Lo sguardo dei calciatori sotto la curva della Juventus sembra perso. Il linguaggio del corpo dimostra le difficoltà, anche i timori di non poter disputare una partita all'altezza. Stasera la Juventus ha fatto degli errori grossolani, ma ha subito tante transizioni. Il Genoa sembrava poter andare oltre il 2-0 e questo deve far riflettere”.