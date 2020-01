Politano-Napoli, Ceccarini: "Nel pomeriggio nuovo incontro, sarà decisivo per la chiusura"

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sulle voci di mercato che vedono Matteo Politano ad un passo dal Napoli: "La trattativa per Politano va avanti, è apertissima. Nel pomeriggio ci sarà un nuovo incontro tra gli agenti di Politano ed il Napoli per mettere le basi dell'accordo, non è facile ma c'è la volontà delle parti. Giuntoli ha tenuto i contatti al telefono, a breve ci sarà un nuovo contatto per approfondire la situazione, il prossimo sarà decisivo. Si sta cercando di fare il possibile per far arrivare la fumata bianca".