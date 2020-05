Politano: "Sarà dura con l'Inter, ma la Coppa Italia è il nostro primo obiettivo"

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "E' importante sapere presto se si ripartirà, noi ci stiamo allenando da dieci giorni, aspettiamo solo l'annuncio ufficiale.

Campionato? Ci sono 12 partite da giocare, il torneo è ancora abbastanza lungo, cercheremo di fare quante più vittorie possibile per arrivare in Europa League o in Champions League.

Coppa Italia? Non sarà facile affrontare l'Inter, anche se abbiamo un piccolo vantaggio sarà una partita difficile. Comunque la Coppa Italia resta il nostro obiettivo principale".