Politano: "Si sta bene da primi in classifica, siamo un grande gruppo"

L'attaccante del Napoli Matteo Politano è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Si sta molto bene primi in classifica. Il campionato è ancora lungo e mancano tante partite. Dobbiamo restare concentrati. Abbiamo voglia di imporre il nostro gioco e continuare a vincere come a Firenze, soffrendo ma portando vittoria a casa. Quest’anno siamo partiti bene, superando i momenti di difficoltà. Siamo un grande gruppo che vuole far vedere le proprie qualità e non mollare mai. I numeri sono importanti ma restano tali. Oltre al campionato c’è l’Europa dove non siamo partiti bene e noi ci teniamo".