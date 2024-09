Politano su Napoli-Parma: "Vincendo così, ritrovata compattezza che sembrava smarrita"

Ai microfoni di Radio CRC è intervenuto in esclusiva il calciatore del Napoli, Matteo Politano, per commentare il lavoro che sta svolgendo la squadra con mister Conte: "Ritrovare Conte è stato bello dopo sei mesi all’Inter: l’ho ritrovato motivato e pronto a lavorare. Abbiamo cambiato il modo di lavorare a livello tattico rispetto ai nerazzurri quando giocavamo 3-5-2, qui è un 3-4-2-1: la tattica è cambiata ma non l’intensità degli allenamenti".

"La partita con il Parma è stata intensa, sudata fino all’ultimo: però quando riesci a vincere match così, ritrovi la compattezza che lo scorso anno sembrava smarrita. Siamo contenti a livello mentale di aver ritrovato compattezza e spirito di squadra". L’analisi di Napoli-Parma? "Ne abbiamo parlato poco, dopo la partita c’era grande felicità e ci siamo riposati qualche giorno. Il mister ne parlerà la settimana prossima quando torneranno i nazionali, ci sono cose che sicuramente non abbiamo fatto bene".