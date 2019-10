Polonia, vice-presidente federale: "Da Zielinski tutti ci aspettiamo di più, solo Ancelotti può aiutarlo"

Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il vice-presidente della federazione polacca Marek Kozminski, che s'è soffermato sul momento di Piotr Zielinski: "Tutti dicono di lui che ha grandi doti, ma che c'è qualcosa che manca. Tutti noi vogliamo qualcosa in più di lui. Vogliamo che il ragazzo prenda in mano la squadra, deve incidere di più perché ha tutto per farlo, sia in nazionale che al Napoli. Tutti si aspettano di più, giustamente. L'unico che può aiutarlo è l'allenatore, perché ha fatto il suo ruolo da calciatore e ha avuto grandi campioni. Penso ad esempio a Pirlo, vedo una situazione simile".