Polonia, vice-presidente federale: "Finalmente è in gran forma, il futuro è tutto suo!"

Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il vice-presidente della federazione polacca Marek Kozminski, che s'è soffermato sul momento di Arkadiusz Milik: "Arek è tornato, è rientrato bene dopo l'infortunio. Un mese e mezzo fa abbiamo chiesto tempo, parlando di lui, perché ha avuto tutti questi problemi fisici. Ora è in gran forma, guarda al futuro con serenità. Due settimane fa si è parlato di un possibile interessamento di club stranieri per Milik, ma sarebbe un gran peccato per il Napoli. Il futuro è suo, ora può fare bene".