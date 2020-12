Polonia, vice-presidente Federazione: "Milik? Sconcertante, il Napoli non è inferiore all'Atletico!"

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli Marek Kozminski, vice presidente Federazione polacca: “Il 2020 è stato un anno strano, possiamo definirlo non completo perché non ci sono stati gli Europei per i problemi del Covid. Per noi polacchi è stato però anche un anno meraviglioso perché Lewandowski ha vinto tutti i premi individuali, dopo l’82’ la Polonia è tornata al vertice grazie ad un suo giocatore.

Milik all’Atletico Madrid? La situazione di Arek al Milik è sconcertante, credo che l’unica soluzione è quella della cessione. Ogni giorno si legge di una squadra diversa, siamo stati sovrastati da tutte queste notizie che ora non mi fanno più effetto. Spero di non parlare più di Milik perché parliamo sempre delle stesse cose. Oggi si parla dell’Atletico Madrid, sarebbe una soluzione di altissimo livello, vediamo se sarà sarà davvero quella la destinazione di Arek. E’ stato un orgoglio avere Milik come titolare nel Napoli, squadra non inferiore all’Atletico, il giocatore ha perso tantissimo anche nella nazionale polacca, stando fermo mese dopo mese è sempre peggio. E’ una situazione che non giova a nessuno, è arrivata l’ora di chiudere questa storia.

Le prospettive per il 2021? E’ un altro anno strano, speriamo di avere gli Europei, avremo un calendario molto fitto, ci saranno tante partite delle nazionali e sarà quindi una stagione molto impegnativo.

Nel 2021 un giocatore potrà giocare in tre società diverse? Il mondo corre dietro i soldi e dietro le televisioni. E’ una necessità di avere il mercato quasi sempre aperto, per chi deve vincere e chi si deve salvare rafforzando una squadra. Ad esempio quando una squadra esce dalle coppe troppo presto ha bisogno di sfoltire la rosa troppa vasta.