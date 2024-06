Polonia, Zielinski torna al gol: "Ero fermo da un mese e mezzo, avevo fame di giocare"

Il risultato è ottimo, ma sappiamo che c'è ancora qualcosa da migliorare.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piotr Zieliński torna al gol. Il nuovo centrocampista dell'Inter, ha segnato nel match amichevole contro l'Ucraina in preparazione ai prossimi Europei che inizieranno venerdì prossimo in Germania. "Avevo particolarmente fame di giocare - ha detto il calciatore polacco ex Napoli ai microfoni di TVP1 -. Non ho giocato per un mese e mezzo. Il risultato è ottimo, ma sappiamo che c'è ancora qualcosa da migliorare.

Il gol? E' stato un tiro centrale. Ho visto Szymanski fare un'azione e volevo cercarlo, ma è venuto fuori un tiro, una palla difficile per il portiere, ed è stato bello che sia entrata in rete".