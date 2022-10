Polverosi: "Ajax? Basterebbe il Napoli visto nei primi 20' contro il Torino per archiviare partita"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista: "Il Napoli per ora possiamo definirlo come un fenomeno azzurro che sta incantando tutta l'Europa. Ruba l'occhio a chiunque e vince. È la squadra che ha segnato di più tra campionato e Champions. Non avrei mai immaginato un boom di questo tipo qui: chi lo prevedeva aveva la palla di vetro (ride ndr)... E' una cosa che mi fa molto piacere. Trova tutto spiegazione nel lavoro dell'allenatore e del club. Kvaratskhelia, insomma, era difficile che un georgiano facesse ferro e fuoco in questa maniera. Idem per Kim. Invece non è una sorpresa per me la grande stagione di Mario Rui: è sempre cresciuto di stagione in stagione. La sua crescita è quella del giocatore che è sempre dentro la squadra. E' un terzino fortissimo, sin dai tempi di Empoli.

L'Ajax? Basterebbe il Napoli visto nei primi 20' contro il Torino per archiviare la partita. E' una squadra molto propensa a far divertire tutti ed è concreta. Il Milan è una squadra fortissima, ma non ha le bollicine che crea la formazione di Spalletti. La magia della Cruijff Arena? Dico solo questo: Raspadori ha segnato alla Puskas, al Maradona, segnasse anche alla Cruijff Arena... Per Raspadori sarebbe un modo per affacciarsi negli stadi dei grandi e farlo da grande campione. Inzaghi ultima spiaggia? Ha perso 5 partite in 10 partite ufficiale. Se perdesse anche questa, non solo va quasi fuori dalla Champions, ma la situazione diventerebbe critica. L'Inter è l'opposto del Napoli: nessuno si sarebbe aspettato un crollo così immediato".