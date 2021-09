Ponciroli: "Complimenti a Spalletti, non l'avrei mai detto e ci sono 3 insostituibili. Su Gattuso..."

"Spalletti sta convincendo, complimenti: non l'avrei mai detto, sono sorpresissimo per la calma con cui sta gestendo la situazione. Ci sono due-tre giocatori insostituibili: il Napoli senza Koulibaly o Fabian Ruiz non è la stessa squadra, sono fondamentali". Esordisce parlando del Napoli Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, nel suo editoriale in diretta su TMW Radio. Di seguito altri estratti del suo intervento:

Il paragone tra Spalletti e Gattuso?

"Gattuso ha avuto tanti, troppi infortuni. Basta pensare a Osimhen, che non ha mai avuto così in forma. È difficile giudicare il suo lavoro e fare il paragone con Spalletti se le condizioni della rosa non sono uguali".