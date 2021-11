Ponciroli: "Spalletti ha già fatto meglio di Sarri, mi sta sorprendendo"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, è intervenuto a TMW Radio durante l’Editoriale.

Su Spalletti

“Per Spalletti parla la sua carriera. Ha sempre fatto bene, gli manca solo il quid. Spalletti per me ha fatto meglio di Sarri in generale. Ha fatto tante esperienze e molto positive. Ha vinto meno, però se non guardiamo solo al trofeo ha raggiunto grandi traguardi. Oggi Luciano mi sta sorprendendo e voglio vedere come reagirà al primo momento di difficoltà. A San Siro verrà applaudito. Ha lasciato un bel ricordo”