Pondrelli, ex prep. atletico Napoli: “Azzurri stellari, danno l’idea di essere imbattibili”

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giuseppe Pondrelli, ex preparatore atletico del Napoli: “Il Napoli è stellare, dà l’impressione di avere una forza mentale incredibile. Dà l’idea di essere imbattibile, lo sto seguendo, diverte. Si lavora bene da quelle parti, il Napoli è partito con Mazzarri e poi la squadra è sempre migliorata. I napoletani devono essere felici perché pur se non è arrivato lo scudetto, è sempre stato un crescendo. La forza del Napoli oltre al valore dei calciatori sta nelle prestazioni. La squadra azzurra dà sempre l’idea di poterla vincere, a prescindere da chi gioca e credo che alla lunga questo sarà il valore aggiunto.

Napoli-Eintracht? Tutti dovrebbero preoccuparsi di incontrare il Napoli e non viceversa. E per tutti intendo proprio tutte le grandi, anche il Real Madrid”.