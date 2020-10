Positivi al Covid nell'AZ, De Maggio: "Abbiamo contattato l'Uefa, non ci sono posizioni ufficiali..."

Tiene banco la situazione in casa Az Alkmaar riguardo l'emergenza Coronavirus e i diversi casi di positività emersi in queste ore. In molti si chiedono se sia il caso di giocare questa la partita, vista la situazione del club olandese che ricorda molto quella emersa in casa Genoa. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha provato a contattare esponenti dell'Uefa per avere novità, come riportato durante Radio Goal: "Abbiamo contattato l'Uefa, non ci sono posizioni ufficiali, nessuno rilascia dichiarazioni in questo momento".