Premier Conte: "Domani si torna a scuola, che emozione! All'inizio ci saranno disagi"

Domani si torna a scuola in gran parte d’Italia. Il Premier Giuseppe Conte ha rivolto su Facebook un video-messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale per l’avvio di questo nuovo anno scolastico: "Lunedì si torna a scuola. Rivolgo un augurio a studenti, insegnanti, personale scolastico. Sarà un momento di intensa emozione, così lo è stato almeno per me, ogni primo giorno di scuola. E' un'emozione che vivrò anche io da capo di un governo ma anche da padre di un figlio che ci accinge a tornare a scuola. La scuola è il cuore pulsante di un Paese, è un luogo di accoglienza particolarmente prezioso, accoglie voi ragazzi, vi stimola, vi accompagna nei processi di crescita personale e culturale. Nella scuola si concentrano tutti i progetti di un futuro migliore. Tornate a scuola non solo per imparare le nozioni che troverete sui libri di testo, ma lì imparerete anche a comunicare meglio, a dialogare e a conversare con chi la pensa diversamente da voi. Ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all'inizio. Voi dovrete fare la vostra parte, dovete impegnarvi a rispettare le regole di cautela che vi consentiranno di tutelare la vostra salute e la salute delle persone che amate e che vi amano. La scuola peraltro sconta carenze strutturali che ci trasciniamo da anni aggravate dall'attuale pandemia. Un saluto agli insegnanti: avete fatto uno sforzo straordinario in questi mesi di lockdown continuando a fare lezione con la didattica a distanza, non era affatto facile eppure avete svolto un grandissimo lavoro e per questo vi siamo grati. Ringrazio anche le famiglie, le mamme, i papà che hanno fatto molti sacrifici. Grazie anche ai dirigenti e tutto il personale della scuola: in questi mesi estivi non vi siete fermati un attimo, avete lavorato tantissimo per essere pronti per la riapertura. Saremo con tutti voi, saremo al vostro fianco e continueremo a esserlo nei prossimi giorni e mesi".