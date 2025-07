Prep. atletico Cesena: "Altro che tournèe! Meglio località come Dimaro e Castel di Sangro”

Giorgio D’Urbano, preparatore atletico del Cesena, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Niente tournèe all’estero per il Napoli? Sia Dimaro che Castel di Sangro sono due località stupende, tra l’altro io sono abruzzese. Le due località si prestano benissimo ad un ritiro old style. Il calcio frenetico di oggi impone trasferte lunghissime, tournèe dall’altra parte del mondo, invece il classico ritiro in Italia permette di lavorare in maniera continua e serena. Avere la rosa al completo già in ritiro sarebbe un grande vantaggio perchè il probolema più grande, in assoluto, è iniziare i ritiri con la metà dei calciatori che comporranno la rosa durante la stagione. Sarebbe una grande notizia per il Napoli, grazie alle capacità della dirigenza e dell’allenatore”.

