Pres. Abruzzo annuncia: “Siamo pronti ad ospitare il Napoli a vita. Presto parleremo con ADL”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo.

“Polemica del Trentino sul ritiro del Napoli in esclusiva? Giusto che un territorio voglia un appuntamento in esclusiva per capitalizzare al massimo. Il nostro compito è quello di essere all'altezza di questa sfida e fare ulteriormente innamorare il Napoli calcio della nostra regione per confermare l'impegno nei prossimi anni.

Distanziamento? Il Green pass deve essere utilizzato proprio per questi scopi, lì dove ci sono chiusure e restrizioni per poterle superare con una maggiore sicurezza che si può garantire attraverso la vaccinazione. Va bene per gli stadi, per i concerti e per tutti i grandi eventi che prevedono assembramento. Lo vedo, invece, uno strumento dannoso per le piccole palestre o i piccoli esercizi commerciali. Le misure le stabilisce il Governo, lì dove possiamo garantire la sicurezza, la Regione Abruzzo farà di tutto per lavorare per i tifosi del Napoli.

Dimaro si lamenta di aver avuto il Napoli pochi giorni? Beh, lo ha avuto quando ha maggior traino turistico: qui il ritiro ci sarà sotto Ferragosto, per noi è occasione di promozione, ma le presenze sul luogo non faranno sentire una grandissima differenza. Noi abbiamo firmato una convenzione che non prevede l'esclusiva, non so se il prossimo anno finirà la convenzione con il Trentino e il Napoli sceglierà di stare solo con noi. Noi siamo pronti ad ospitare il Napoli a vita e ne parleremo con De Laurentiis".