Pres. Abruzzo: "Che onore ospitare il Napoli! Conosciuto nel mondo e con 3 campioni d'Europa"

Intervistato da Rete 8 insieme ad ADL, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha parlato del ritiro del Napoli a Castel di Sangro: "Per noi è un grande onore ospitare il Napoli che ha tre campioni d’Europa e che è una delle squadre più conosciute nel mondo. Se il contratto che ci lega ai partenopei è ben saldo? Per noi sì, ma deve dirlo De Laurentiis". A seguire il presidente del Napoli ha speso parole importanti per le strutture ed anche per le località vicine