Pres. Abruzzo: "Siamo tranquilli, ADL positivo dopo 5 giorni dalla fine del ritiro"

Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli: “Non c’è stato bisogno di imporre nulla a nessuno qui in Abruzzo. Le persone responsabili si sono sottoposte da sole e automaticamente al tampone, anche io l’ho fatto recandomi personalmente ad un centro privato. Il mio tampone è risultato negativo. De Laurentiis è risultato positivo dopo 5 giorni dal suo rientro a Napoli. Ero abbastanza tranquillo. De Laurentiis lo abbiamo sempre visto molto attento, sia lui che la sua squadra.

Riscontro ritiro? Questo ritiro è stato fatto con il freno a mano tirato, a causa del covid. Abbiamo avuto il tutto esaurito in tutto il comprensorio, nel mese di settembre è un grandissimo risultato. C’è stato anche un grande ritorno di visibilità. De Laurentiis ha una capacità mediatica intrinseca ed ha arricchito il ritiro con dibattiti internazionali. Hanno affrontato temi importanti sulla salute e sull’alimentazione. Ho scambiato dei messaggi con De Laurentiis in questi giorni. Mi ha detto che aveva dei sintomi, anche se inizialmente non li aveva subito associati al virus. Prossimo ritiro? Siamo già al lavoro per l’anno prossimo. Tra pochi giorni ci riuniremo e cercheremo di fare meglio l’anno prossimo. Magari con un ritiro a luglio, anche più lungo, con più divertimenti e svaghi anche per i tifosi del Napoli. Sperando che sia passata l’emergenza covid”.