Pres. Atalanta: "Koopmeiners ha sbagliato, non c'era bisogno arrivasse a tanto"

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, parla di Teun Koopmeiners, ex centrocampista della Dea che in estate è passato alla Juventus. Ecco le sue parole al Corriere della Sera: "Koop ha sbagliato proprio atteggiamento. Pensare che a inizio stagione avevamo l’ambizione di confermare tutti i top. E lui ha scansato perfino la finale di Supercoppa UEFA con il Real. Non c’era bisogno che arrivasse a tanto. Quando abbiamo incontrato la Juve è venuta a dirci che era dispiaciuto. Sì, però gliel’abbiamo detto chiaro: hai sbagliato! È anche un fatto di gratitudine".