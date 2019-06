Pres. Barcellona: "Speriamo di intrattenere i tifosi americani nelle due sfide contro il Napoli"

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato attraverso il sito ufficiale del club catalano in vista dell'impegno estivo contro il Napoli di Ancelotti: "Visitare gli Stati Uniti ed essere in grado di avvicinarsi ai nostri fan è sempre una grande cosa per il Barça. Inoltre, avremo la possibilità di giocare in due stadi emblematici: all'Hard Rock Stadium di Miami, dove nel 2017 abbiamo giocato La Liga Clásico, e al Michigan Stadium, il più grande degli Stati Uniti. Mentre siamo lì, speriamo di mettere su uno spettacolo e intrattenere i nostri fan americani con il nostro stile di gioco ".