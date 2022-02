Pres. BCC Napoli su Amazon: "Incontri per la città, il calcio non è da business"

Ai microfoni di Televomero è intervenuto Amedeo Manzo, presidente BCC Napoli e capo delegazione che ha incontrato Amazon a Napoli: "E' un gruppo internazionale che ha investimenti globali che vanno ben oltre anche la crosta terrestre e un investimento di una società di calcio non non è strumentale al business. Io sono anche legato da un patto di riservatezza, gli incontri che sono avvenuti sono stati molto cordiali e interessanti per il nostro territorio. Devo dire che c'è grande gratificazione per l’attrattiva della nostra Napoli e la squadra di calcio è un pezzo di Napoli. Non posso dire di più per motivi tecnici".

Lo sceicco Al Thani twitta spesso sul Napoli? Soggiorna spesso in alberghi sul lungomare, ma non mi risulta che abbia mai mostrato interesse per il club di De Laurentiis".