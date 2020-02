Pres. Benevento: "Non rifiuterei collaborazione col Napoli, ma i matrimoni si fanno in due"

Il Benevento ha già messo una ipoteca sulla promozione in Serie A, stracciando di fatto la Serie B. L'anno prossimo, dunque, quasi certamente ci sarà di nuovo il derby col Napoli. Oreste Vigorito, presidente sannita, ha parlato di una possibile sinergia con gli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io sono per le cooperative e per le società, non rifiuterei una collaborazione con un club come il Napoli. Ma i matrimoni si fanno in due. Noi possiamo fare anche i 'Promessi Sposi', ma poi ci serve Don Abbondio".