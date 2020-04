Pres. Carpi a TN: "Ho chiesto a Giuntoli se il calcio ripartirà, mi ha risposto..."

Stefano Bonacini, presidente del Carpi, ha sconfitto il Covid-19. Uno a zero, se fosse calcio. Che manca tanto: "Vorrei ripartisse presto, in Lega sono stato uno dei pochi a schierarmi a favore della ripresa. Vedremo". La sua partita l'ha già vinta: "Ma ho avuto tanta paura" ha raccontato a Tuttonapoli.net. "Sono rimasto 34 giorni in isolamento ma il peggio per fortuna è alle spalle. E parlare con Giuntoli mi ha fatto stare bene".

Vi siete sentiti? "Mi ha chiamato una decina di giorni fa, sapeva del virus. Abbiamo scherzato, parlato di frivolezze, sdrammatizzato sul nostro passato insieme. Gli ho detto ironizzando: faccio parte dello 0,25% di persone contagiate, che sfortuna. Mi ha fatto fare quattro risate e ci voleva. Lo conosco da una vita, eravamo quartultimi in Serie D, sapevo avrebbe fatto carriera".

Non avete parlato di calcio? "Molto poco, anche perché ero in ospedale e non ero ancora aggiornato sulle ultime novità. Gli ho chiesto: ripartiremo? Lui mi ha risposto che, se ci saranno tutte le condizioni necessarie, allora sì, il calcio potrebbe ricominciare. Io, da presidente e da tifoso, me lo auguro".