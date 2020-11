Pres. Empoli fa discutere su Juve-Napoli: "Sarei partito, preferisco il penale che perdere la partita!"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, si è soffermato anche sulla sentenza legata a Juventus-Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se l'ASL mi dice di non partire io parto perché preferisco andare nel penale che perdere la partita. Poi andrei a patteggiare, troverei la soluzione, ma io sarei partito. A me farebbe più paura perdere il match a tavolino, per cui se l'ASL avesse detto di fermarsi io sarei andato comunque a Torino. Detto questo, sarei contento se Juventus-Napoli si giocasse".