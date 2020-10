Pres. Empoli: "Napoli su Ricci durante il lockdown, poi non ne abbiamo più parlato"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Zielinski si è affermato ad Empoli da mezzala, il suo ruolo originale è quello del trequartista. Nasce trequartista, ma le sue capacità atletiche l'hanno portato a centrocampo. Da mediano nel 4-2-3-1 credo che sarebbe un po' limitato per quelle che sono le sue caratteristiche. Ormai è andato via da quattro anni, quindi magari ha avuto un'evoluzione e può adattarsi ad ogni ruolo. Ricci? C'è stata una chiacchiera con il presidente durante il lockdown, poi non sono arrivate altre manifestazioni d'interesse. Quest'anno il Napoli si è orientato su calciatori già affermati. Noi per Ricci abbiamo rifiutato un'offerta importante nell'ultima giornata di mercato".