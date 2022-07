Pres. Empoli, sorpresa in diretta e parole al miele per l’ex Mario Rui: la reazione del portoghese

Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Kiss kiss Napoli, c’è stata una bella sorpresa in diretta per Mario Rui.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Kiss kiss Napoli, c’è stata una bella sorpresa in diretta per Mario Rui. Ad intervenire è stato Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, prima squadra italiana del portoghese: “Mi emoziona sentire Mario Rui in diretta, sembrava non avesse prospettive di diventare un giocatore importante. Ci ha messo lavoro, sacrificio e dedizione nelle piccole cose. Da giocatore non può tornare, guadagna troppo (ride, ndr). Un giorno però potrebbe fare un dirigente o anche il presidente dell'Empoli. Abbiamo passato dei momenti insieme molto belli, sono grato a questo ragazzo".

Pronta la reazione e la risposta di Mario Rui al presidente: "L'Empoli e Corsi sono stati i primi a credere in me, la mia prima vera casa. Rimarranno tutti per sempre nel mio cuore. La mia prima figlia è nata a Empoli, è partito tutto da quella città. Posso solo ringraziare a vita l'Empoli e Corsi”.