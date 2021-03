Pres. FIGC su Lazio-Torino: "Stop ASL non è dell'ultima ora come a Napoli..."

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Non devo dare consigli alla Lega, che ha la capacità e la delega per gestire la competizione sportiva. Hanno tutti gli elementi per adottare la decisione più giusta. Credo che ci sia una oggettiva impossibilità a disputare la gara oggi in base a quanto prescritto dalla Asl di Torino". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito alla partita tra Lazio e Torino, con i granata bloccati dalla Asl per l'alto numero di positivi nel gruppo, a margine della donazioni di 600 palloni agli operatori dello Spallanzani. Rispetto al caso di Juve-Napoli, il numero uno della Figc ha poi aggiunto: "Sono situazioni differenti, questa della Asl non è una disposizione dell'ultima ora, ma di qualche giorno fa e se non fosse rispettata questa prescrizione si rischierebbero anche delle sanzioni penali. Auspico comunque che ci sia anche un giudizio più uniforme da parte di tutte le Asl". (ANSA).