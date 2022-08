Pres. Juve Stabia: “Un onore sfidare il Napoli, sarà una bella giornata di sport campano”

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, squadra che affronterà domani in amichevole il Napoli al Maradona, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte

TuttoNapoli.net

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, squadra che affronterà domani in amichevole il Napoli al Maradona, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Un onore sfidare il Napoli, sarà una bella giornata di sport campano. Col Napoli c'è un rapporto ottimo e di collaborazione a 360°, abbiamo già D'Agostino in prestito, magari arriverà qualcun altro. Gli azzurri per me sono più forti dell'anno scorso”.