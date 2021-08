Pres. Liga: “Se il Barça avesse accettato i fondi, Messi sarebbe rimasto. Il no è legato alla Superlega”

L'Assemblea de LaLiga ha confermato l'appoggio al progetto de LaLiga Impulso, già approvato all'unanimità dalla Comisión Delegada dell'istituzione, in una riunione che oggi ha visto coinvolti tutti i club membri. Queste le parole del presidente de LaLiga, Javier Tebas, dopo l'esito positivo dell'Assemblea: “Senza dubbio, la posizione di Real Madrid e Barcellona ha a che fare con la Superlega. Accamperanno mille scuse legali e finanziarie, ma è evidente che, soprattutto per il Real Madrid, questa iniezione di risorse ai club perché siano più competitivi, migliorino le loro strutture e portino a una Liga più grande non favorisce il modello di Superlega che vuole creare Florentino. La Lega crescerà molto con il mercato dei diritti tv e Florentino avrà molto meno mercato a disposizione. Se il Barcellona avesse accettato l’accordo, Messi sarebbe rimasto”.