Pres. Pescara: "Insigne, Immobile e Verratti trio delle meraviglie. Politano? Presto sarà convocato"

Nel corso di 'Radio Goal', Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Fa piacere che in questa nazionale ci siano tanti giocatori che sono cresciuti qui a Pescara e soprattutto c'è il trio delle meraviglie del Pescara: Immobile, Insigne e Verratti. Con Ciro e Lorenzo ci sentiamo spesso e abbiamo un bel rapporto. Hanno sempre avuto grandi qualità e sono diventati giocatori importanti per i club e per la nazionale. E' un orgoglio per me essere stato il loro presidente. Noi di giovani bravi ne abbiamo presi tanti.

Il Napoli ha due giocatori come Politano e Insigne che hanno avuto un percorso di crescita importante. Hanno fatto la gavetta. Tanti ragazzi di oggi invece escono direttamente dalle giovanili e vanno in prima squadra, trovando difficoltà. La stagione di Politano e la mancata convocazione? Arriveranno anche per lui le chiamate in Nazionale".